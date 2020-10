Dalla Spagna – Tentativo Inter per Isco? Conte potrebbe mettere sul piatto una pedina importante

Giunge un nome nuovo (perlomeno negli ultimi mesi) per il mercato dell’Inter, nonostante le trattative si siano ufficialmente concluse il 5 ottobre scorso. Secondo quanto riportato dal portale iberico Defensa Central, legato all’ambiente Real Madrid, Antonio Conte avrebbe chiesto alla società di fare un tentativo per portare Isco a Milano.

L’ex centrocampista del Malaga, infatti, non trova più spazio nella formazione di Zinedine Zidane, vista la grande fiducia riposta nei confronti di Martin Odegaard, rientrato dal prestito alla Real Sociedad. Inoltre, l’interessamento per Aouar e Camavinga potrebbe significare porte chiuse per il futuro di Isco ai Blancos; l’Inter avrebbe provato a proporre uno scambio secco con Christian Eriksen, ma la dirigenza delle Merengues avrebbe detto no.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<