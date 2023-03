È uno dei giocatori in scadenza più appetibili di tutto il mercato. E, come di consueto – basti vedere quanto accaduto con i vari Onana, Calhanoglu, Mkhitaryan, De Vrij – Marotta e Ausilio si sono fiondati da tempo su di lui. Ma questa volta agire in anticipo non è bastato. Marcus Thuram, attaccante 25enne del Borussia M’gladbach e della Nazionale francese, ha deciso che l’anno prossimo non vestirà la maglia dell’Inter.

A dare la notizia è SportMediaset, tramite il suo giornalista Marco Barzaghi, secondo cui il centravanti classe 1997 avrebbe stabilito quale sarà il suo futuro, che comunicherà al pubblico nei prossimi giorni. E non sarà in nerazzurro. Si sfila quindi un profilo importante, oltre che parecchio intrigante, nella corsa a un nuovo attaccante del Biscione. Sempre secondo l’emittente, adesso la dirigenza interista è pronta a virare definitivamente su altri obiettivi, con Retegui primo nome della lista.