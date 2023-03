Rinnovo Bastoni, Marotta: “Siamo fiduciosi”

Fiducia, fiducia, fiducia. Sono queste le tre parole utilizzate da Beppe Marotta per rispondere alla domanda: “Pensate di chiudere la trattativa per il rinnovo di Bastoni?“. Intercettato da alcuni giornalisti, l’amministratore delegato dell’Inter ha commentato così, facendo trapelare grande ottimismo, la trattativa in corso per prolungare il contratto del difensore nerazzurro, in scadenza nel 2024. Dopo le parole del suo agente, Tullio Tinti, dei giorni scorsi, si aggiunge un nuovo capitolo nella vicenda. Che i tifosi interisti si augurano possa concludersi al più presto con un lieto fino.