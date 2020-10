TMW – Inter, interesse del Borussia Dortmund per Eriksen. Al momento nessuna vera trattativa

L’Inter si prepara alla sfida di domenica contro la Lazio, dove si cercheranno i tre punti per continuare la striscia vincente. Oltre alle notizie di campo, però, c’è sempre il mercato a tenere banco e quello dei nerazzurri non sembra ancora essere concluso.

Tra le varie operazioni in uscita, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, si registra l’interesse del Borussia Dortmund per Eriksen. Al momento non c’è una vera e propria trattativa, ma l’affare potrebbe prendere una svolta nelle prossime ore. Sirene tedesche per il trequartista di Conte.

