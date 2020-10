Mercato – Offerta importante dagli Emirati Arabi per Gervinho. Lui aspetta l’Inter: la situazione

Il mercato dell’Inter è tutt’altro che concluso. Oltre alle varie situazioni in difesa e sugli esterni, Antonio Conte è alle prese con la scelta della quarta punta. Molti voci vedono un interesse dei nerazzurri per Gervinho, che potrebbe essere il tassello ideale per il reparto avanzato del tecnico leccese.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il calciatore ivoriano resta in uscita dal Parma. Nelle ultime ore è arrivata un’offerta importante dagli Emirati Arabi: si tratta di 7 milioni di euro al club ed un ricco ingaggio triennale all’attaccante. Nonostante ciò, l’ex Arsenal spera di raggiungere l’Inter negli ultimi giorni di mercato.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<