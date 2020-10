Sky – Inter, Dalbert ai saluti: domani visite mediche con il Rennes. Le cifre dell’operazione

La sua esperienza all’Inter non è stata delle più rosee. Dalbert non ha avuto molta fortuna in nerazzurro ed ora la sua parentesi a Milano sembra essere arrivata ai titoli di coda. La trattativa con il Rennes è praticamente conclusa, secondo quanto riferito da Sky, ed è pronto a sostenere le visite mediche.

Domani sarà una giornata chiave in questo senso, con il brasiliano atteso in francia. L’operazione di mercato prevede un prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Dalbert ai saluti.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<