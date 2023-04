Mateo Retegui è uno dei principali obiettivi per l’attacco dell’Inter. Il centravanti del Tigre, entrato anche nel giro della Nazionale Italiana, sarebbe felice di trasferirsi a Milano, ma ci sono alcune condizioni legate al suo trasferimento.

Come riferisce Tuttosport, l’attaccante italo-argentino sarebbe felice di trasferirsi in Italia, per giocarsi al meglio la convocazione a Euro 2024. Retegui, seguito anche dall’Eintracht Francoforte, avrebbe dato una sorta di “prelazione morale” all’Inter. Ovvero: qualsiasi mossa farà sarà prima comunicata al club nerazzurro.

Al momento attuale, il nodo per Retegui è il costo. C’è la questione legata al cartellino, al 50% del Boca Juniors, ma soprattutto c’è un costo in costante aumento. Se qualche mese fa il suo acquisto poteva arrivare a 10 milioni di euro, ora potrebbe servire almeno il doppio.

Il budget di mercato dell’Inter è strettamente legato alla qualificazione in Champions League, senza la quale investire diventerebbe molto più complesso. In ogni caso, Ausilio e Baccin potrebbero avere un asso nella manica per facilitare la trattativa: Facundo Colidio, in prestito proprio al Tigre.