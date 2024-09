Un club stregato da Correa: può lasciare subito l’Inter

Sebbene la finestra del calciomercato in Italia si sia esaurita lo scorso venerdì 30 agosto, l’Inter è ancora in tempo per definire la cessione di Joaquin Correa. L’attaccante argentino sta riscoprendo un discreto interesse all’estero, laddove è ancora possibile muoversi in entrata.

Secondo quanto riportato dal portale greco Inpao, nelle prossime ore dalle parti di Viale della Liberazione potrebbe arrivare una proposta ufficiale per il Tucu. Il Panathinaikos, infatti, ha fissato Correa come obiettivo principale del proprio mercato. Il club ellenico considera l’interista come primissima scelta per il proprio reparto avanzato una volta messa a segno una cessione.

Andraz Sporar, ad un passo dall’addio, può sbloccare l’assalto del Panathinaikos all’ex centravanti di Marsiglia e Lazio. I greci vedono Correa come un calciatore di altissimo livello, dotato di quella esperienza necessaria per sopportare il peso offensivo dell’intera squadra. Chuba Akpom dell’Ajax, invece, è l’alternativa che scalda meno rispetto al Tucu.

In ogni caso, ci sarà tempo per definire un’eventuale operazione con l’Inter visto che il calciomercato in Grecia rimarrà aperto sino al prossimo 11 settembre.