Bastoni rimane in Nazionale: come sta dopo l’infortunio

Alessandro Bastoni rimarrà in ritiro con la Nazionale di Luciano Spalletti: è questa la notizia filtrata nelle ultime ore dopo l’allarme lanciato dal commissario tecnico nella conferenza stampa di lunedì.

Il difensore dell’Inter era stato costretto ad abbandonare il campo nella ripresa del match vinto lo scorso venerdì contro l’Atalanta per infortunio. Il classe 1999 aveva infatti riportato un affaticamento muscolare al soleo della gamba destra, un problema che già nella passata stagione lo aveva tormentato.

In merito alle sue condizioni, però, sono arrivate notizie incoraggianti dal ritiro di Coverciano. Bastoni ha infatti svolto insieme alla squadra tutto l’allenamento di ieri e per questa ragione rimarrà in Nazionale per affrontare i prossimi due impegni di Nations League contro Francia e Israele.

L’Inter si aspetta in ogni caso la massima attenzione da parte della Federazione nei confronti del calciatore appena recuperato dall’affaticamento.