Vicario divide l’Inter, ma Tuttosport non ha dubbi: “è già promesso”

Questo matrimonio s’ha da fare.



Potrebbe essere questo l’anno giusto per Vicario e l’Inter. E stavolta, più che una suggestione di mercato, sembra una storia destinata davvero a compiersi. Tre anni fa il portiere scelse la Premier League, lasciando l’Italia proprio nell’anno in cui il club nerazzurro lo aveva individuato come possibile erede di Onana.

Oggi i due destini sembrano incrociarsi di nuovo: da una parte l’Inter con Yann Sommer verso l’addio e la necessità di trovare un profilo affidabile, già pronto, con esperienza internazionale ma anche conoscenza della Serie A. Dall’altra lo stesso Vicario, ai titoli di coda con il Tottenham e che, secondo quanto riporta Tuttosport si sarebbe già promesso ai nerazzurri.

“Guglielmo Vicario che ha deciso di lasciare il Tottenham e si è promesso all’Inter: le parti convoleranno a nozze con tre anni di ritardo perché all’epoca dei fatti, a causa dell’impasse legata al trasferimento di Onana al Manchester United, gli Spurs riuscirono a bruciare i nerazzurri sul tempo acquistando il portiere dall’Empoli”, si legge.

Attorno al nome di Vicario, però, il popolo nerazzurro si divide. Da una parte c’è chi vede in lui il profilo ideale: un portiere nel pieno della maturità, con un bagaglio di esperienza ormai consolidato tra Serie A e Premier League, e soprattutto un equilibrio tra qualità e investimento economico che si sposa perfettamente con le esigenze dell’Inter. Non una scommessa, ma una scelta ponderata, pronta subito.

Dall’altra, invece, resta più di qualche dubbio. C’è chi guarda alle ultime stagioni al Tottenham e storce il naso, condizionato da un rendimento non sempre impeccabile e da un contesto, quello inglese, tutt’altro che stabile. Prestazioni altalenanti, qualche incertezza di troppo e la sensazione che il salto definitivo non sia stato ancora completato.