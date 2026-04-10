“Cinque acquisti titolari per l’Inter” e spunta anche un nome…

Nel podcast Caffè di Marzio, il giornalista ed esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha affermato che per l’Inter in estate sarà rivoluzione.

Il club nerazzurro in estate si troverà nella condizione di dover sostituire diversi giocatori in scadenza o comunque al termine del proprio ciclo e di conseguenza la società, secondo Di Marzio, valuta l’inserimento di cinque nuovi titolari: non semplici alternative ma profili destinati a incidere subito nell’undici iniziale.

Tra i nomi sul tavolo c’è quello di Ederson, centrocampista dell’Atalanta. Il brasiliano ha già trovato un pre-accordo con l’Atletico Madrid, ma c’è stato l’inserimento da parte di altri club, con i nerazzurri che hanno cercato di riprendere informazioni: “L’Inter ha cercato di capire se era possibile riuscire a entrare in un accordo tra Ederson e l’Atalanta. Sicuramente la valutazione molto alta che fa l’Atalanta e l’accordo tra il giocatore e l’Atletico rendono complicato, ai limiti dell’impossibilità, l’inserimento dell’Inter“.

Ma il passaggio chiave arriva a seguire: “Va registrato perché l’Inter l’estate prossima farà almeno cinque operazioni nell’undici titolare, quindi sarà un’estate non solo di ricostruzione, ma anche di rivoluzione.

Dovrà prendere cinque giocatori e quindi servirà un budget anche importante, che non può essere utilizzato tutto per un’operazione o per due, quindi Ausilio, Marotta, Baccin dovranno cercare di far quadrare un po’ le esigenze e magari anche cercare di fare delle operazioni per rinforzarsi con cinque giocatori in arrivo perché cinque giocatori lasceranno l’Inter in scadenza di contratto.

L’Inter farà 5 operazioni nell’undici titolare e prenderà 2 centrocampisti: uno è Stankovic“

La suggestione più curiosa riguarda proprio il ritorno del gioiellino fatto in casa, attualmente di proprietà del Club Bruges. In questo contesto, però, si è parlato anche di un possibile “asse familiare”, con il coinvolgimento del fratello Filip.