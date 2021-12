VIDEO – Addio SENSI, novità Vecino e colpo BREMER: news calciomercato Inter del momento

Le news del momento

Al centro delle ultime news di calciomercato in casa Inter ci sono tantissimi giocatori. Vecino che è sempre più in uscita, Digne come possibile colpo per la fascia sinistra, ma anche i talenti del Sassuolo, Bremer e l'incognita sul futuro di Sensi. Facciamo quindi un punto su tutte queste notizie.