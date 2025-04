Zalewski, cosa filtra sulla decisione dell’Inter per il riscatto

L’unico innesto di gennaio dell’Inter è stato Nicola Zalewski, prelevato in prestito con diritto di riscatto dalla Roma per sopperire alla partenza di Tajon Buchanan in direzione Villarreal. Ora che ci si avvicina alla fine della stagione, il club nerazzurro deve decidere cosa fare con il futuro dell’esterno polacco.

L’aggiornamento sulla situazione del laterale classe 2002 arriva da Matteo Moretto, giornalista esperto di mercato, che dal canale YouTube di Fabrizio Romano propone un aggiornamento sulle intenzioni dell’Inter in merito al cartellino di Zalewski che avrà ancora le ultime partite per convincere la dirigenza, queste le novità:

“Su Zalewski non è ancora stata presa una decisione, l’Inter ha un’opzione intorno ai 6-7- milioni di euro. Il contratto del polacco con la Roma scade nel 2026. L’orientamento dell’Inter è positivo sul riscatto visto che è giovane e si pensa possa crescere ancora molto ma deve ancora essere presa una decisione definitiva”.