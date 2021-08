Zapata si ferma un mese, l’Inter cambia piani per l’attacco?

Le gerarchie potrebbero essere stravolte

La pista principale per rinforzare l'attacco dell' Inter , quella che portava a Duvan Zapata , potrebbe essersi troncata definitivamente. E da sola per giunta. Il calciatore colombiano infatti potrebbe essere mollato dall' Inter , non solo per le difficoltà riscontrate sinora nel convincere l' Atalanta ad abbassare le proprie pretese.

Zapata infatti è infortunato peggio di quanto si pensasse , come riportato da Sport Mediaset. Il trauma contusivo al ginocchio destro subito di recente lo terrà probabilmente lontano dal campo per più di un mese, complicando ulteriormente il trasferimento all'Inter. A meno di incondizionata fiducia, è quasi certo che, visto il risvolto inatteso, l'Inter lascerà perdere il colosso colombiano, virando su altri obbiettivi, Correa e Thuram in primis. I nerazzurri, bisognosi di certezze, non possono permettersi di rischiare e di fare investimenti "a rischio". Inzaghi ha bisogno di qualcuno pronto immediatamente per lottare per difendere lo Scudetto.