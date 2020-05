ESCLUSIVA – Cavani, è bagarre: pole Atletico-Inter, Napoli e Boca Juniors ‘timide’, tentazioni dal Giappone

Un nome come quello di Edinson Cavani, non passa inosservato: fra i giocatori in scadenza a fine stagione, l’attaccante di Salto è sicuramente il pezzo pregiato che farebbe comodo a chiunque.

In primissima fila come vi abbiamo raccontato su Passioneinter.com, ci sono sempre Atletico Madrid ed Inter. Il corteggiamento dei Colchoneros si protrae da molti mesi, anche se ad oggi El Matador non ha ancora preso la sua decisione. In questi mesi infatti, come vi abbiamo anticipato lo scorso gennaio, i contatti ed i buoni rapporti con la dirigenza dell’Inter non sono mai venuti meno, seppur sullo sfondo rispetto alle avances del club spagnolo. Nelle ultime settimane però, vista anche la possibile partenza di Lautaro Martinez, le chiamate con l’entourage si sono intensificate e Marotta ha preparato un contratto di tre anni da offrire all’ormai ex giocatore del Psg.

Le pretendenti per Cavani comunque, non si esauriscono di certo a questi due club. Per rimanere in Italia, il Napoli è sempre la meta più gradita per Edinson. Resta da capire se De Laurentiis sia disposto ad accontentare le sue alte richieste d’ingaggio. In caso gli azzurri si facessero avanti con decisione però, certamente l’uruguaiano sarebbe disposto anche ad un piccolo sacrificio, pur di tornare fra le fila dei partenopei.

Timido interessamento del Boca Juniors, squadra però non appetibile per il giocatore: difficilmente lo vedremo alla “Bombonera” il prossimo anno. Suggestioni milionarie poi da Giappone ed Emirati Arabi: diversi club hanno provato a convincerlo con offerte da capogiro, ma ancora non prese in considerazione per la sua voglia di continuare in Europa. Lo stesso discorso vale per le chiamate giunte da Brasile e Stati Uniti. La partita per Cavani è ancora totalmente aperta.



