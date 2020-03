ESCLUSIVA – Coronavirus, Sheridan Bird sul metodo britannico: “Boris Johnson raccapricciante. La gente chiama in Italia per sapere come muoversi”

Passo passo, tutta l’Europa sta prendendo misure di difesa e prevenzione contro quella che è la più grande crisi sanitaria degli ultimi decenni. Non sta a noi giudicare l’efficacia di una scelta piuttosto che un’altra, resta il fatto che il metodo che hanno adottato in Inghilterra, condito dalle infelici dichiarazioni del Primo Ministro Boris Johnson (“La gente si abitui a perdere i propri cari”), ha fatto parecchio discutere in giro per il mondo.

La redazione di Passioneinter.com ne ha parlato con il giornalista britannico Sheridan Bird, che da anni lavora in Italia, a Milano.

Sheridan, ti trovi in Italia in questo momento?

“Sì, mi trovo in Italia a Milano, ma tutta la mia famiglia si trova in Inghilterra”.

L’Italia e l’Inghilterra stanno affrontando la siuazione in modo molto diverso. Cosa ne pensi dei due punti di vista?

“Non so vedremo. Non essendo io un esperto della materia non voglio permettermi di dire quale sia il metodo migliore, diciamo che spero che siano entrambi corretti… Non so perché numeri in Italia non stiano calando in questi giorni, è una cosa molto preoccupante secondo me. Leggo cosa stanno dicendo gli scienziati britannici, andando contro quello che dice il loro governo. Io ho parenti con certa età e spero davvero che stiano facendo la cosa giusta. Non mi piace comunque che la stampa stia usando quello che sta accadendo per avere più click o ascoltatori: chi ha il servizio più raccapricciante vince”.

Insomma atteniamoci a quello che dicono gli esperti. Certo che dovrebbero stare più attenti anche uomini nella posizione di Boris Johnson, che se ne è uscito proprio male dicendo “Abituatevi a perdere i vostri cari”. Non credi?

“Certo, una cosa bruttissima da ascoltare, inascoltabile. Non c’è da aggiungere altro, una cosa raccapricciante. Speriamo bene, perché ieri parlavo con famiglia dicendo loro che preparino misure di quarantena si deve preparare. Loro almeno possono parlare con noi per sapere come stiamo affrontando la cosa qui e muoversi di conseguenza”.

Quindi in pratica sono costretti a chiamare qui per sapere come difendersi?

“Sì, c’è gente che sta seguendo in autonomia misure di sicurezza e di quarantena, perché dal governo non è stata istituita ancora nessuna misura di prevenzione, non c’è alcun decreto”.

E poi c’è l’ironia fuori luogo, come da parte di quel medico, Christian Jessen, il quale ha detto che noi italiani usiamo il Coronavirus come scusa per non lavorare…

“Lui è uno scemo. Imbarazzante. E’ proprio scemo non ci sono altri termini. Ricorda quegli stereotipi che giravano parecchi anni fa: l’inglese antipatico che mangia m***a, l’italiano simpatico ma pigro…Io non lo conosco personalmente, ma se lo incontrassi gli farei notare che qui a Milano c’è molta gente che sta lavorando da casa, o inc*****a perché non può farlo. Questa cosa è imbarazzante. Questo dottore dovrebbe essere più sensibile perché ha ammesso di avere problemi con l’autostima per il suo corpo. Sa come le parole possono essere molto pesanti”.

Parliamo anche del campo: anche la Premier League ora è sospesa, come pensi che faranno concludere la stagione?

“Ancora non lo so. Il campionato lo ha stravinto il Liverpool, bisogna vedere per l’Europa e per le squadre che verranno retrocesse. Il Liverpool è campione senza dubbio, secondo me. Se veramente non si farà l’Europeo forse si potrebbe finire tutto a giugno”.

La redazione di Passioneinter.com ringrazia Sheridan Bird per la consueta gentilezza. In chiusura riportiamo il suo augurio ed il suo appello agli italiani: “Speriamo che tutto vada per il meglio e mi raccomando: restate tutti a casa!”.



