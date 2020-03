Emergenza Coronavirus: non solo Garay, il Valencia comunica che altri 4 giocatori sono risultati positivi

Non solo Garay, il Valencia comunica che ci sono altri quattro casi positivi al Coronavirus. Ebbene si, il Covid-19 incombe ancora nel mondo del calcio, il club spagnolo, è uno dei più colpiti in Europa. I vertici della società catalana hanno utilizzato queste parole per spiegare le condizioni dei propri atleti: “Il Valencia comunica che sono stati rilevati cinque casi positivi al Coronavirus COVID-19 tra giocatori e staff della prima squadra. Tutti sono ora nelle rispettive case in isolamento e sono in buona salute. Il club ribadisce il proprio sostegno alle autorità sanitarie nella campagna di sensibilizzazione sociale affinché l’intera popolazione rimanga a casa e continui a osservare tutte le misure igieniche di prevenzione”.

Una situazione che tocca moltissimo anche l'Atalanta, recente avversario di Champions League dei Los Murciélagos. Inevitabilmente bisognerà valutare se anche la società bergamasca deciderà di effettuare controlli mirati sui propri giocatori, ed eventualmente procedere con l'isolamento, così da evitare ulteriori contagi. Se così fosse, Ceferin potrebbe effettivamente finire in un vortice dato che proprio in settimana, ha concesso che Valencia-Atlanta e PSG-Borussia Dortmund venissero giocate.