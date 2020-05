ESCLUSIVA – L’agente Akcelrod su Icardi: “Crisi enorme in Ligue 1, ma il Psg lo riscatterà. Paredes nella trattativa”

La Germania riparte, l’Inghilterra, l’Italia e la Spagna si apprestano farlo, la Francia no: la decisione della federazione di stoppare il campionato ed assegnare il titolo al Psg ha stupito molti, per la celerità con cui è arrivata. Quali ripercussioni avrà questa decisione sui club transalpini, ma anche sul prossimo mercato?

La cosa potrebbe interessare indirettamente anche l’Inter, che aspetta eventuali offerte da parte del Paris Saint German per trattenere definitivamente Mauro Icardi al termine del prestito. La redazione di Passioneinter.com ne ha parlato con l’agente francese Gregoire Akcelrod, il quale esordisce in modo molto netto: “Che errore fermare il campionato!”.

Quali sono le conseguenze principali di questa decisione? “La conseguenza principale è doppia: finanziariamente i club non avranno alcun guadagno (diritti TV, biglietteria, sponsorizzazioni), quindi prevedo grossi guai per loro; dal punto di vista sportivo poi, i giocatori si allenano da soli da marzo, quindi avranno bisogno di molto tempo per riadattarsi e tornare competitivi”.

Perché credi sia stata presa questa decisione?

“Penso che molti club francesi avessero già problemi finanziari. Negli ultimi 10 anni, i club della Ligue 1 hanno perso denaro 9 anni su 10. Quindi alla fine di aprile, i presidenti dei club non sapevano se avrebbero giocato di nuovo per finire la stagione o no. Anche i canali televisivi Beinsport e Canal+ non volevano più pagare il resto dei diritti TVv (240 milioni). Quindi, quando il governo francese ha dichiarato che il campionato non sarebbe ricominciato prima di settembre, tutti i club erano in preda al panico. Il Governo allora ha proposto di prestargli 224,5 milioni. 17 club su 20 hanno deciso di votare per interrompere la stagione ed incassare il prestito. Penso che sia stato un grosso errore prendere questa decisione così presto, in aprile. Avremmo avuto il tempo di aspettare e vedere quando potevamo ricominciare la stagione. Ora la Francia è l’unico paese nei primi 5 campionati a finire la stagione e avremo molti problemi finanziari. La crisi sarà enorme”.