ESCLUSIVA – Rodriguez (La Nueva) racconta Lautaro Martinez: “Diamante grezzo, ma è impossibile dire di no a Messi”

Lautaro, Lautaro ed ancora Lautaro. Complice la pausa forzata per il coronavirus, in Italia e, soprattutto in Spagna, si parla costantemente della possibilità che El Toro possa firmare per il club blaugrana. Si rincorrono voci di possibili offerte, ipotesi di scambi e arrivano conferme sui primi contatti fra le parti.

La redazione di Passioneinter.com ha contattato in esclusiva il giornalista argentino Fabian Rodriguez (de “La Nueva” e conduttore dei programmi “A La Cancha” e “Tries en el fondo“), compaesano del numero 10 nerazzurro, per farsi raccontare come stanno vivendo questi giorni coloro che lo hanno visto nascere come calciatore, fra le fila del Liniers.

In Spagna e Italia si parla moltissimo di Lautaro. Che si dice invece di lui nella sua città, Bahia Blanca?

“Qui ci sono grandi aspettative sul suo possibile arrivo al Barcellona. È il club più importante d’Europa degli ultimi decenni. La crescita di Lautaro dal suo esordio con il Liniers, scalando le tappe delle giovanili è stata costante. Nel Sub 17 perse la finale de la Liga del Sur con il Rosario Central, e quella stagione arrivarono le grandi squadre, con il Racing che fu più veloce di tutti. Il passo gigante all’Inter ci ha resi ancora più orgogliosi dopo l’arrivo di Palacio e Pezzella, altri due nati a Bahia Blanca, nel vostro campionato”.

Prossima tappa Barcellona dunque?

“Ed il suo sogno di giocare il Mondiale, per ora rimandato: ha solo sfiorato la convocazione in Russia, non so il perché Sampaoli non lo chiamò. Per quanto riguarda il Barcellona, beh ha la possibilità di raggiungere giocatori incredibili come Messi, Suarez e magari Neymar, se dovesse arrivare pure lui. Certo, dovrà guadagnarsi il posto, ma conoscendolo non credo ci metterebbe molto. Le aspettative qui sono alte, sia fra la stampa che fra i conoscenti e familiari“.

Che ricordi hai di Lautaro, di quando muoveva i primi passi da calciatore?

“Lo ricordo come fosse ieri. Sorprende il livello che ha raggiunto in così poco tempo, ma per tutti noi era un diamante grezzo. Un ragazzo con molte prospettive. Cambia il fisico, il suo modo di giocare, ma è stato sempre intelligente, negli allenamenti dava l’anima. Giocava con i ragazzi più grandi e dopo gli allenamenti chiedeva sempre di fermarsi di più con il mister. In poco tempo quamdo arriva in un club si identifica in esso è si distingue fra gli altri”.

Ti ha sorpreso vederlo crescere così negli anni?

“No, è sempre stato lucido, intelligente, non si è mai perso per strada, non ha mai perso la grinta. Quello che mi ha sorpreso è l’istinto felino che ha sviluppato. È diventato un attaccante completo, che aiuta la squadra, che se non ha occasioni da rete se le crea da solo. Spero possa finire di consacrarsi come sta facendo, che sia al Barça o all’Inter”.

Lautaro all’Inter sembra davvero felice al fianco di Lukaku. Giocare nello stesso club di Messi però rappresenta un sogno per lui, non credi?

“Con Leo ha già giocato in Nazionale. Si intendono in modo naturale, ho la sensazione che a Lautaro sia passata in fretta l’emozione di giocare con lui, gioca in maniera sciolta in coppia con lui, facendo triangolazionie giocate. Qualsiasi giocatore sogna di giocare con Messi. Io sono un Maradoniano, per quello che ho vissuto da giovane, ma Messi e Cristiano Ronaldo sono quelli che nella Storia hanno mantenuto il livello alto per più tempo. Loro poi si sono stimolati a vicenda, sono due fuoriserie”.

Cosa dovrebbe fare l’Inter per convincerlo a restare, qualora arrivasse una offerta adeguata?

“Che difficile domanda! Non è il Barcellona nella sua versione migliore della storia. Però credo sia comunque superiore all’Inter in questo momento. Soprattutto lì troverebbe un gioco distante anni luce da quello a cui è abituato a Milano. Sarebbe un sogno per tutti noi vederlo in blaugrana”.

La redazione di Passioneinter.com ringrazia Fabian Rodriguez per la disponibilità.

