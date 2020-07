ESCLUSIVA Roma-Inter, Simplicio: “Conte è favorito, può mettere pressione alla Juve. Fui ad un passo dall’Inter, poi…”

Con la maglia della Roma ha sfidato l’Inter in diverse occasioni, andando anche a segno in una partita giocata nel 2011. Nel giorno della sfida fra i giallorossi e i nerazzurri, l’ex calciatore Fabio Simplicio ha parlato della gara in un’intervista rilasciata ai microfoni di Passione Inter.

I giallorossi arrivano alla partita dell’Olimpico reduci da tre vittorie consecutive e una condizione migliore rispetto a qualche settimana fa. Che partita si aspetta?

“Qui in Brasile facciamo fatica a vedere le gare del campionato italiano, nella maggior parte dei casi io vedo solo i risultati e le azioni salienti. Sicuramente nel complesso la Roma non vive uno dei suoi periodi migliori, la classifica non sorride più di tanto, con il quarto posto che è difficilmente raggiungibile. Nel complesso i nerazzurri, invece, stanno facendo bene e credo siano favoriti, la seconda piazza rappresenterebbe un ottimo risultato”.

Secondi o qualcosa in più? Il primato pare lontano, ma una fiammella di speranza è ancora accesa. Il distacco dalla Juventus è recuperabile o no?

“Nel calcio tutto può succedere, e trovare delle certezze è complicato. Vincere questa sera metterebbe particolarmente pressione alla formazione bianconera, che però ha un vantaggio che al momento è particolarmente rassicurante”.

Da ex trequartista, come giudica le difficoltà avute da Eriksen nelle prime settimane in Italia?

“La Serie A è bellissima ed appassionante, lui è un calciatore straordinario. Al momento non è riuscito ad inserirsi negli schemi di Conte, non so come si sia inserito all’interno della squadra anche per quanto riguarda la vita extra calcistica, in queste situazioni conta molto. Purtroppo anche i più forti possono avere determinati momenti, è capitato anche a Pastore alla Roma”.

Parliamo di Antonio Conte, come giudica il suo lavoro?

“A me piace davvero tanto come allenatore, gestisce le squadre in maniera impressionante, ovunque è andato ha fatto sempre un grandissimo lavoro”.

Lei l’Inter l’ha affrontata numerose volte da avversario, quali sono i ricordi più belli che conserva di queste sfide?

“Contro l’Inter ho sempre avuto parecchia fortuna, ho segnato tre volte: due con il Parma ed una con la Roma. Ad un certo punto sono stato anche vicino ad indossare la casacca nerazzurra”.

Ecco, parliamo del mancato trasferimento. Come mai saltò tutto?

“Fu nel 2010, allora vestivo la maglia del Palermo, eravamo a Milano con Walter Sabatini per chiudere la trattativa, ma alla fine non fu trovata la quadra. I nerazzurri dovevano girare dei giovani ma i loro genitori non vollero, per me è stato brutto tornare in Sicilia perché il clima non era quello di prima, i tifosi mi fischiarono. Per fortuna feci un gol contro il Parma e mi emozionai, alcuni supporters vennero nello spogliatoio a salutarmi”.

