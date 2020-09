INDISCREZIONE PI – Fra Inter, Parma e l’ipotesi estera: il punto sul futuro di Agoumé

Il futuro di Lucien Agoumé è ancora tutto da scrivere. Il centrocampista dell’Inter, arrivato in nerazzurro la scorsa estate, ha trovato poco spazio in prima squadra e potrebbe essere ceduto in prestito ad una formazione nella quale potrà trovare spazio per crescere.

Stando a quanto raccolto da Passione Inter, sono diverse le società che si sono mostrate interessate al centrocampista francese. Fra queste il Parma, che sta lavorando ad un’operazione di mercato che coinvolgerebbe anche Sebastiano Esposito (leggi qui).

Ma i ducali non sono gli unici ad essersi fatti avanti, dato che per Agoumé ci sono state domande da altre formazioni in Serie A ed anche da società estere, soprattutto in Ligue 1 Al momento ogni pista è percorribile, e non è neanche esclusa una permanenza in nerazzurro, che permetterebbe al giocatore di crescere al fianco di giocatori già affermati.

