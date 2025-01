HIGHLIGHTS Venezia-Inter 0-1: Darmian regala i tre punti

Il 2025 in Serie A per l’Inter si apre con un bel successo per 0-1 sul campo del Venezia al termine di una partita non senza sofferenze per i nerazzurri di Simone Inzaghi che però si dimostrano compatti fino all’ultimo e così il gol di Matteo Darmian ad inizio gara vale il successo per Lautaro Martinez e compagni nel 20° turno di campionato.

Guarda gli highlights di Venezia-Inter: