VIDEO – Golazo di Lautaro con l’Argentina: sforbiciata su assist di Messi

Prosegue l’ottimo momento di Lautaro Martinez con la maglia dell’Argentina. L’attaccante dell’Inter, dopo il gol messo a segno contro il Paraguay, nella notte ha riportato la Nazionale albiceleste alla vittoria con una rete a dir poco spettacolare che ha deciso a sfida contro il Perù.

Su assist di Leo Messi dalla sinistra, Lautaro si è lanciato in sforbiciata colpendo il pallone col sinistro per una rete sensazionale. Grazie al gol dell’interista, l’Argentina ha vinto di misura, allungando il proprio vantaggio al primo posto a cinque punti sull’Uruguay nella classifica per la qualificazione al prossimo Mondiale.

Questo il video della prodezza di Lautaro: