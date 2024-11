Lautaro: “Anno positivo in Nazionale. Vi spiego il gol”

E’ servito un gol di Lautaro Martinez su sforbiciata per sbloccare e decidere una partita con il Perù che per l’Argentina sembrava stregata la scorsa notte. Nonostante le difficoltà vissute con l’Inter in questo inizio di stagione, in Nazionale il Toro durante questa pausa ha dimostrato di stare bene e soprattutto di segnare ancora a raffica.

Al termine della partita, queste sono state le parole di Lautaro ai microfoni di TyC Sports: “Voglio superarmi e quest’anno è stato molto positivo. Abbiamo chiuso l’anno con una vittoria, sono contento di rimanere al primo posto. E’ stato un anno positivo, spettacolare in quanto a rendimento, gol e partite giocate. Bisogna continuare così, superandomi ogni giorno perché la mia carriera è sempre stata così, migliorando sempre”.

Sulla rete, invece, ecco la spiegazione dell’argentino: “Non riuscivamo a segnare, come contro il Paraguay. Anche oggi, a livello di gioco stiamo bene, ma i nostri rivali si chiudono sempre tanto. Gol da premio Puskas? Non saprei, ho fatto tanti gol belli. C’è stata una deviazione ed è andata bene”.