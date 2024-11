Buchanan chiama David all’Inter: “Siamo molto legati”

Tajon Buchanan potrebbe scendere in campo per aiutare l’Inter sul mercato e convincere Jonathan David ad aprire alla destinazione nerazzurra. Nonostante nei giorni scorsi l’attaccante del Lille abbia rivelato di essere un grande tifoso del Barcellona e che giocare per i blaugrana sarebbe per lui un sogno, per il club interista rimane ancora una possibilità.

L’Inter, infatti, è una delle squadre che da tempo si ritrova sulla tracce di David nel tentativo di strapparlo a costo zero al termine della stagione quando il suo contratto con i francesi andrà in scadenza. Ad aiutare i nerazzurri potrebbe essere proprio Buchanan, connazionale e amico dell’attaccante che dal ritiro della Nazionale Canadese ha parlato del loro rapporto.

Queste le parole riportate da Tuttosport: “Siamo tutti molto legati, io personalmente soprattutto ad Alphonso Davies e Jonathan David. Quando c’è questo rapporto si vede pure in campo e l’abbiamo dimostrato”. Tra l’altro, anche Alphonso Davies andrebbe in scadenza con il Bayern Monaco al termine della stagione, ma questo per l’Inter sarebbe anche più di un sogno…