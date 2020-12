5 sostituzioni fino a dicembre 2021: Conte le usa quasi tutte. La classifica della Serie A

La regola delle 5 sostituzioni è stata inserita nel mondo del calcio nella scorsa stagione, ed in particolare dal post-lockdown, per andare incontro alle squadre visti i tanti impegnati ravvicinati. Dal mese di giugno in poi infatti quasi nessun club ha avuto pause, soprattutto chi è andato avanti nelle competizioni europee, e la modifica al regolamento è stata inserita appositamente per evitare affaticamenti ed infortuni in un periodo già di suo particolare.

Oggi l’IFAB, come ha riporta l’ANSA, ha deciso di prolungare questa regola fino a dicembre 2021. In Serie A quale allenatore le sfrutta di più? La redazione di Tuttomercatoweb.com ha stilato la classifica completa del nostro campionato e l’Inter di Antonio Conte al sesto posto. Il tecnico nerazzurri ha infatti effettuato 52 sostituzioni in 11 giornate, con una media di 4,7 cambi a partita, segno di come questo cambiamento sia gradito dalle parti di Milano. Chi le ha usufruite tutte sono Genoa, Spezia ed Atalanta. All’ultimo posto troviamo la Juventus di Andrea Pirlo: per il neo allenatore bianconero “solo” 38 cambi in 10 match.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<