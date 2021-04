LIVEBLOG – Abisso torna ad arbitrare l’Inter, i tifosi increduli: “Ancora tu? Ma non dovevamo vederci più?”

Il fischietto palermitano è stato subito preso di mira sui social

Rosario Abisso tornerà ad arbitrare l'Inter in occasione della sfida casalinga di domenica contro l'Hellas Verona. E' questa la notizia che ha destabilizzato la mattinata dei tifosi nerazzurri, dal momento che il fischietto palermitano non veniva assegnato alla squadra interista da oltre due anni, vale a dire dal famoso episodio del rigore fischiato a favore della Fiorentina in un match contro l'Inter, per un tocco inesistente di Danilo D'Ambrosio con il braccio.