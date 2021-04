TS – Samsung in pole come nuovo sponsor dell’Inter. L’assist arriva dal… Var!

A fine stagione si chiuderà ufficialmente in rapporto con Pirelli

Prosegue la ricerca dell' Inter di un nuovo sponsor tra le mille difficoltà che il gruppo Suning ha sfortunatamente dovuto affrontare negli ultimi mesi. Sicuramente l'arrivo di Steven Zhang, slittato per i primi di maggio, darà l'accelerata decisiva per la stipulazione di un nuovo accordo, oltre che ai chiarimenti che tutti i tifosi nerazzurri si aspettano dalla proprietà asiatica. Prima di entrare nei dettagli, è bene ricordare infatti che al termine di questa stagione - dopo ben 26 anni - Pirelli cesserà d'essere il main sponsor del club e scomparirà definitivamente dalle maglie nerazzurre.

Una scelta maturata già negli ultimi anni sin dall'arrivo della famiglia Zhang nel mondo Inter, visto che con il prossimo contratto si punterà ad incassare una cifra ben più alta rispetto a quella che annualmente Pirelli versava nelle casse del club nerazzurro. Dai circa 10 milioni di euro (potenzialmente 14 in relazione a determinati bonus), Suning vorrebbe infatti evidenziare dal prossimo accordo un netto aumento. Inizialmente l'idea era quella di puntare ai 30-35 milioni a stagione dal nuovo sponsor, ma in un periodo economicamente così complesso potrebbe 'accontentarsi' anche di 20-25 milioni.

Veniamo adesso agli ultimi aggiornamenti in merito alla questione sponsor. Stamattina, infatti, ne ha parlato Tuttosport nell'edizione uscita in edicola, sostenendo che Samsung sarebbe in questo momento in vantaggio rispetto ad altri pretendenti. Innanzitutto perché il rapporto con la famiglia Zhang è ottimo, ma anche perché potrebbe essere favorito dai contatti che da tempo sta portando avanti per per associare il proprio marchio alla nuova sala Var.