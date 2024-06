Addio Inter, c’è l’Arabia Saudita: accordo molto vicino

Senza un grande budget a disposizione, il mercato dell’Inter sarà fatto anche di occasioni da sfruttare, in continuità con la strategia degli ultimi anni. E uno dei reparti sui quali i nerazzurri pensavano di ragionare in quest’ottica poteva essere proprio la difesa.

Il profilo individuato per un colpo a basso costo era quello di Nacho Fernandez, in scadenza di contratto con il Real Madrid. Tuttavia, la pista sembra ormai essere tramontata. Come riporta L’Equipe, infatti, il difensore spagnolo è in procinto di trasferirsi in Arabia Saudita.

La trattativa con l’Al-Ittihad sarebbe ormai in fase avanzata e l’accordo definitivo per l’ingaggio potrebbe arrivare a breve. L’Inter, dal canto suo, dovrà virare su altri obiettivi, anche più giovani, per avviare il processo di ringiovanimento del reparto.