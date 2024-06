Mondiale per Club, anche Inter e Juve in dubbio: il post di Infantino

Non si placano le perplessità riguardanti il nuovo Mondiale per Club organizzato dalla FIFA, che dovrebbe svolgersi nell’estate del 2025. Una nuova competizione che aggiungerà altri impegni a una stagione già lunghissima e che suscita i dubbi anche di Inter e Juventus, le due italiane qualificate.

Questo perché, come riporta il Corriere dello Sport, ci sono ancora diversi nodi da sciogliere. In primis, c’è la questione economica. Non ci sono certezze, infatti, sui 50 milioni di euro di bonus d’entrata previsti (Ancelotti ha parlato di una cifra pari a meno delle metà) e senza ancora nessun’informazione sugli accordi di sponsorizzazione.

Il discorso sui premi, poi, si lega a quello sul calendario, che si ingolferebbe ulteriormente. E se l’incasso dovesse essere più basso del previsto, il gioco potrebbe non valere più la candela. Infine c’è la questione legata ai contratti dei giocatori e al calciomercato. Il Mondiale si giocherà tra giugno e luglio, ma alcuni accordi scadranno alla fine di gugno, con anche l’inizio del mercato. Anche in questo caso non ci sono ancora comunicazioni ufficiali.

Tuttavia, sul proprio profilo Instagram, il presidente della FIFA, Gianni Infantino, non sembra avere dubbi e ha pubblicato un post nel quale annuncia l’inizio della competizione, esattamente fra un anno. Questo il suo messaggio: