Allegri ma non solo, chi come piano B? Mihajlovic e Fonseca in pole: le ultime su Sarri, Gasp e Conceicao

L'Inter entro fine settimana vuole affidare la panchina al suo nuovo allenatore

Allegri è la prima scelta dell'Inter, ma è chiaro che la dirigenza nerazzurra si sta guardando attorno a caccia di alternative qualora il tecnico livornese non dovesse raccogliere l'eredità di Conte per la seconda volta consecutiva in carriera.

Saltato invece definitivamente Simone Inzaghi, che nella serata di ieri ha trovato l'accordo per il rinnovo con la Lazio. Al momento non c’è nessun indizio che porta a Maurizio Sarri (la rosa non sarebbe compatibile con le sue idee di gioco) e Gian Piero Gasperini. Da non escludere la pista estera, con Sergio Conceiçao, un altro ex che potrebbe virare su Milano.