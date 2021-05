Divorzio Conte-Inter, i retroscena sulla clausola della buonuscita. Oriali in stand-by: oggi il CdA

Conte non si è recato in sede, il suo legale ha portato avanti i colloqui con il club

Emergono nuovi dettagli sulla separazione concretizzata ieri tra Conte e l'Inter. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico nerazzurro non si è recato in sede, il divorzio si è consumato tramite l’avvocato Sara Agostini, che ha portato avanti i colloqui fino ad arrivare ad una risoluzione del contratto per una cifra complessiva di 7 milioni.

Conte ha sottoscritto una clausola secondo cui, in caso di accordo con un altro club italiano per la prossima stagione, dovrà rinunciare alla buonuscita. In stand-by, per ora, la posizione di Gabriele Oriali. Di tutto questo si parlerà anche oggi in un CdA del club nerazzurro.