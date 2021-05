GdS – Inter, all-in su Allegri. Oggi l’affondo, Marotta cerca il sorpasso sulla Juve: i dettagli dell’offerta

In vantaggio sembra esserci il club bianconero, ma l'Inter vuole provarci fino alla fine

Dopo aver detto addio ufficialmente ad Antonio Conte , l'Inter è pronta fare all-in su Massimiliano Allegri. Come riportato da La Gazzetta dello Sport è lui la prima scelta di Marotta e Steven Zhang, chiamati però a fronteggiare la dura concorrenza della Juventus e del Real Madrid.

In vantaggio sembra esserci il club bianconero, ma i nerazzurri sono decisi a provarci fino all'ultimo. Come? Con un triennale da 10 milioni di euro netti a stagione. In giornata è previsto un affondo di Beppe Marotta, che ha approcciato con il tecnico livornese da alcuni giorni, dopo averlo sondato ad agosto scorso prima del patto di Villa Bellini.