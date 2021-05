Sky – Inter-Allegri: contatto! Parti al lavoro, Max tentato da diverse squadre

Lo stipendio di Allegri potrebbe rappresentare uno sforzo per l'Inter

La girandola delle panchina inizia adesso, ed è adesso che l' Inter dovrà lavorare affinché la girandola possa prendere il verso giusto senza generare un uragano. Tanto per dire: è notizia di questi minuti che l'Inter avrebbe avuto, in serata, un contatto con Massimiliano Allegri . Sempre in serata, frattanto, Zidane avrebbe comunicato al Real Madrid la propria volontà di andarsene, dirigendosi forse in direzione Juventus (quindi chiudendo ad Allegri la porta dei bianconeri e aprendogli il portone dei Blancos) e forse altrove. Nel frattempo, sempre Allegri è in trattativa con la Juventus, mentre l'Inter - appesa a Inzaghi e Lotito - deve accelerare.

E' per questo motivo che, come detto, questa sera, da viale della Liberazione, secondo Sky Sport, si sarebbe alzata una cornetta per sondare la disponibilità di Allegri a occupare la panchina dell'Inter. In questo momento, quella nerazzurra non è l'unica sirena per un tecnico che - dopo due anni di forzata inattività - vuole tornare a fare calcio. Economicamente, per l'Inter, assumere Allegri rappresenterebbe uno sforzo non da poco: le parti, però, stanno lavorando. La notte potrebbe portare consiglio. A tutti.