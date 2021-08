Altobelli: “Con questa Inter ci sarà da divertirsi. Dzeko e Calha mi hanno impressionato”

L'ex attaccante divertito dalla prestazione spettacolare dei nerazzurri

E' stata un'Inter che ha convinto davvero tutti, quella vista in campo lo scorso sabato al debutto di Simone Inzaghi sulla panchina nerazzurra contro il Genoa. Dopo un'estate non semplice in cui il club ha perso diversi protagonisti dello scudetto conquistato la scorsa stagione, non era affatto scontato riuscire a cominciare con tanto entusiasmo, merito del nuovo tecnico interista che evidentemente è riuscito ad isolare la squadra dalle voci esterne e lavorare con grande professionalità. Del gioco espresso dall'Inter ha parlato l'ex centravanti Alessandro 'Spillo' Altobelli sulle pagine de La Gazzetta dello Sport: