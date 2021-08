Dove vedere i sorteggi di Champions League: diretta TV e streaming

Tutte le informazioni per seguire live gli aggiornamenti dalle urne di Nyon

Lo scorso weekend è finalmente ricominciata la Serie A con una prima giornata ricca di gol e sorprese. L' Inter di Simone Inzaghi, ad esempio, ha dilagato sul Genoa riuscendo a vincere 4-0 con un gioco a dir poco spettacolare. Buonissime impressioni che lasciano ben sperare non solo in un percorso da protagonista in campionato per la formazione nerazzurra, ma anche in ambito europeo. Il 14 e 15 settembre, infatti, ritornerà la Champions League con la prima giornata della fase a gironi. A tal proposito, il sorteggio dei gironi di Champions League sarà il prossimo 26 agosto alle ore 18.00 e come sempre andrà in scena a Nyon.

Per seguire il sorteggio di Champions League il prossimo 26 agosto dalle ore 18.00, sarà innanzitutto disponibile in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su Skygo. Ma non solo, perché anche Amazon prime - che avrà in esclusiva il big match del mercoledì - da quest'anno è entrata nel giro dei diritti televisivi. Al momento, però, non è ancora certo se trasmetterà o meno l'evento dei sorteggi in diretta. Ad ogni modo, oltre Sky Sport, anche su Eurosport (disponibile sull'app Dazn), Mediaset Play e il sito ufficiale della Uefa si potrà vedere in diretta il sorteggio dei gironi della Champions League 2021/2022.