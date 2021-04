Costa (Sott. Salute): “Dalla prossima stagione sì al pubblico negli stadi”

Il Governo ha già dato l'ok ai 20 mila spettatori all'Olimpico per gli Europei

Occorre mettersela via sin da subito: è vero che il Governo ha dato l'ok ai 20 mila spettatori allo stadio Olimpico di Roma per la gara inaugurale degli Europei in programma per quest'estate, ma togliamoci dalla testa che - a partire da settembre - non saremo più costretti ad avere a che fare con i protocolli, con il CTS, con le precauzioni e con i contingentamenti. Questo è l'unico dato certo su un periodo, quello dell'estate-autunno, in cui, per il resto, va ancora calendarizzato tutto: inclusa - per quel che a noi qui interessa - la riapertura degli stadi.