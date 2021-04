Garlando (GdS): “Conte apre e chiude il ciclo della Juventus. E Antonio gode”

I nerazzurri si sono portati ieri a +11 sul Milan

Ripeterlo mille volte non rende il traguardo più vicino: 11 punti di vantaggio sulla seconda sono tanti, ma sono tante anche le nove partite che rimangono da giocare. Il rischio di perdere punti è dietro l'angolo, e fa bene Antonio Conte a tenere l'attenzione di tutti sempre sulla corda. Anche se poi, ovviamente, sulla stampa sportiva (e in particolare, in questo caso, su La Gazzetta dello Sport), sono in molti a osservare come l'Inter sia oggi più vicina che mai a interrompere il dominio italiano della Juventus.