Alessio: “Conte farà di tutto per vincere. Giusto continuare col 3-5-2. Eriksen? Non c’è spazio per lui”

Otto anni di convivenza con Antonio Conte possono bastare per conoscerlo bene: poi, nel 2018, Angelo Alessio si è messo in proprio, ha lasciato la collaborazione col salentino per andare ad allenare il Kilmarnock, in Scozia. Ma oggi lo storico collaboratore di Conte tra Siena, Juventus, Nazionale e Chelsea è intervenuto a TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto, per parlare proprio di Conte e non solo: “Non è tanto diverso da quando ero con lui – ha detto Alessio – La determinazione c’è sempre, e farà di tutto per vincere ancora: l’Inter è una di quelle squadre che possono soltanto crescere, e potranno provare a prendersi qualche trofeo”.

Alessio continua quindi a parlare di Antonio Conte: “Lui sceglie bene il sistema di gioco su cui puntare, in base innanzitutto ai suoi principi ma anche alle caratteristiche di chi gioca – spiega – Quando arrivavamo dal Siena avevano iniziato col 4-2-4, poi 4-3-3 e infine 3-5-2… O al Chelsea che facemmo 3-4-3. Giusto che un allenatore porti le proprie idee, ma in passato ha cambiato anche in base ai giocatori che aveva a disposizione. Se il 3-5-2 è quello che gli dà maggiori garanzie per l’Inter, giusto che vada avanti così”.

Il discorso poi passa sui singoli di quest’Inter, a partire da Christian Eriksen, il vero cruccio tattico di Conte negli ultimi mesi: “Antonio ha una coppia di attaccanti molto forte e giocando 3-5-2 per Eriksen non c’è una collocazione – spiega – Ha cercato all’inizio di inserirlo in un 3-4-1-2, mettendolo dietro le punte ma l’Inter così ha concesso qualche gol di troppo, e si è tornati al classico 3-5-2. Il valore del giocatore non si discute, semmai lo si può fare sull’aspetto tattico: in quel modo non c’è posto per lui”.

Una battuta, infine, su Arturo Vidal: “Per alcune cose è lo stesso (dai tempi della Juventus, ndr): veemenza, voglia, generosità… Secondo me Antonio all’inizio gli ha chiesto altri compiti, e se fa la mezzala con possibilità di inserimento può essere devastante: secondo me in futuro lo vedremo più spesso in questo ruolo”, ha concluso.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<