Dall’Argentina – Scaloni recupera Lautaro Martinez: può partire dal 1′ contro il Paraguay

Dopo aver accusato il fastidio al gluteo della coscia sinistra durante il riscaldamento di Bergamo, Lautaro Martinez ha stretto i denti ed ha risposto alla convocazione dell’Argentina di Lionel Scaloni. Nel primo allenamento delle selezione albiceleste della giornata di ieri, però, il centravanti di proprietà dell’Inter non ha preso parte alla sessione di gruppo ma ha semplicemente svolto un lavoro personalizzato per recuperare dal problema muscolare e non rischiare di forzare inutilmente.

Nonostante i numerosi dubbi sul suo possibile impiego per il match di giovedì contro il Paraguay, secondo quanto riferito nelle ultime ore dal diario argentino Olé vi sarebbero ottime possibilità di vederlo in campo già dal primo minuto. Una notizia sicuramente confortante per l’Inter per quanto riguarda le condizioni del ragazzo, ma che desta sicuramente molta preoccupazione d’altra parte proprio per lo stato di forma non eccezionale vissuto dal Toro in questo momento.

