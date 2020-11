SM – Inter, è la settimana di Nainggolan. Conte si concentrerà su di lui contro il Monza: la situazione

Venerdì l’Inter scenderà in campo nell’amichevole contro il Monza e sarà un test importante per Antonio Conte. La partita è stata ufficializzata pochi minuti fa (qui la notizia) e si giocherà al Centro Sportivo Suning. Come riportato da Sport Mediaset, le attenzioni del tecnico leccese saranno tutte su Radja Nainggolan, che in queste settimane è in cerca di riscatto.

Il centrocampista belga ha avuto fin qui pochissime occasioni per mettersi in mostra e questa potrebbe essere la sua grande occasione. Il Ninja deve dimostrare di stare bene fisicamente e gli allenamenti e le amichevoli sono la chance ideale per convincere una volta per tutte Conte. Al momento, infatti, è l’unico centrocampista a disposizione, tra i vari giocatori impegnati con le nazionali e gli infortunati. Settimana calda, quindi, per Nainggolan, che rimane sempre un oggetto misterioso di questa Inter.

