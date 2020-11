UFFICIALE – Venerdì 13 l’Inter scende in campo nell’amichevole contro il Monza: la nota del club

La notizia era nell’aria ed ora è diventata ufficiale. Venerdì 13 novembre alle ore 15 l’Inter scenderà in campo contro il Monza, gara che andrà in scena direttamente al Centro Sportivo Suning. Sarà un test importante per Antonio Conte, che sfrutterà così la pausa del campionato, per via degli impegni delle nazionali, per dare spazio a quei calciatori che si sono visti poco fin qui.

Questa la nota che compare sul sito ufficiale della società: Dopo sette giornate di Serie A il campionato si ferma per gli impegni delle nazionali. L’Inter scenderà così in campo venerdì 13 novembre alle 15 al Centro Sportivo Suning per un’amichevole contro l’AC Monza, squadra che milita nel campionato di Serie B. Ad autorizzare l’incontro amichevole è stata la Lega Serie A, nel rispetto delle norme contenute nel DPCM del 3 novembre 2020. In occasione del match verrà garantita la corretta applicazione dei protocolli sanitari in materia di contrasto alla diffusione del COVID-19.

