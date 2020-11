TS – Atalanta-Inter, la partita che lanciò Barella come trequartista

Sarà un’Atalanta diversa quella che l’Inter affronterà questo pomeriggio a partire dalle 15.00, rispetto alla formazione affrontata a Bergamo lo scorso 1° agosto con una vittoria sonora per 0-2 con le reti di Ashley Young e D’Ambrosio. Allora, infatti, la squadra di Gasperini si fece dominare letteralmente dai nerazzurri sia per il pensiero già rivolto alla Champions League, che per via di una grande partita dal punto di vista tattico preparata da Antonio Conte.

Pomeriggio, però, la posta in palio è altissima da entrambe le parti, con le due formazioni motivate a rialzare la testa dopo le rispettive sconfitte europee contro Liverpool e Real Madrid. Una partita in cui Nicolò Barella verrà schierato presumibilmente in posizione da trequartista, proprio come in occasione del match dello scorso agosto in cui per la prima volta Conte optò per questa svolta tattica, disegnando una squadra equilibrata e letale, vicinissima sia alla vittoria dello scudetto che dell’Europa League.

