TS – Gomez, il perno dell’Atalanta e interista mancato: il retroscena

Quella del Papu Gomez sarà una sfida a distanza con Nicolò Barella, ma anche un incontro con la squadra che l’ha corteggiato qualche anno fa. Come riporta Tuttosport, il centrocampista della Dea ha già segnato 4 gol in campionato e 1 in Champions. E’ il perno della squadra di Gasperini e un tempo è stato corteggiato anche dall’Inter.

Quando ad aprile del 2013, Marco Branca si presentò a Torre del Grifo e Gomez poteva considerarsi un calciatore nerazzurro per 12 milioni di euro e qualche contropartita, come Duncan. Stramaccioni pensava di poter ricostruire la squadra su di lui, ma il suo esonero e l’arrivo di Mazzarri cambiarono i piani. E ad affermarlo fu proprio il Papu Gomez all’epoca, quando l’affare saltò e lui restò al Catania prima di vestire la maglia dell’Atalanta.

