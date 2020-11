GdS – Atalanta-Inter è anche Handanovic-Sportiello: inizio traballante per i due portieri

Indubbiamente, non si può negare come le difese di Atalanta ed Inter abbiano passato momenti migliori rispetto a quest’inizio di stagione. I gol subiti sono decisamente troppi ed i due portieri, Samir Handanovic e Marco Sportiello, hanno recuperato diversi palloni nella propria rete dall’inizio del campionato: La Gazzetta dello Sport ha delineato questa problematica.

Nonostante Inter e Atalanta siano rispettivamente seconda e quinta per tocchi concessi in area, oltre che seconda e settima per conclusioni concesse agli avversari verso lo specchio, le due compagini sono quelle che concedono la alta percentuale realizzativa (20%): questo dato è dovuto sia agli errori collettivi, come nel caso degli orobici, che a quelli individuali, come nel caso dei nerazzurri.

Le 13 reti subite dall’Atalanta e le 10 dall’Inter sono dati che vanno assolutamente corretti: sarà compito anche di Sportiello ed Handanovic evitare di far cadere le proprie difese ancor più in basso.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<