Verso Atalanta-Inter, la sfida tra Conte e Gasperini si decide sulle fasce

Domani alle ore 15.00 si sfideranno l’Atalanta di Gasperini e l’Inter di Antonio Conte. Come riporta La Gazzetta dello Sport, le due squadre sono quelle che più sfruttano il gioco sulle fasce. Gasperini e Conte utilizzano la difesa a tre e i quinti di centrocampo ed in entrambe le squadre sono quelli scelti per dare la spinta, soprattutto perché nel modulo c’è la presenza di un trequartista.

L’Inter crea il 60% delle sue azioni sulle fasce, mentre l’Atalanta il 65% e, mentre i nerazzurri di Milano sono la prima squadra per cross su azione, quelli di Bergamo li seguono appena dietro. Gli esterni di Conte e Gasperini vanno anche al gol: tre per Hateboer, due per Hakimi e Young a cui vanno aggiunti anche quelli di D’Ambrosio e Perisic.

Nella gara della scorsa stagione ben 3 gol avevano la firma degli esterni: Gosens, D’Ambrosio e Young. Gasperini, però, dovrà fare a meno di Gosens, mentre Hateboer non è al 100% anche se dovrebbe esserci. Hakimi, invece, deve riscattare la prova non brillante contro il Real Madrid, mentre Young deve confermare la buona prova fatta contro la Dea nella scorsa stagione.

