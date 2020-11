Real Madrid, positivi anche Casemiro e Hazard: il comunicato dei Blancos

Il Real Madrid perde due pedine importanti per le prossime settimane, a causa delle positività al Covid-19 di Eden Hazard e Casemiro. Dopo Eder Militao, dunque, la squadra iberica dovrà fare a meno anche del belga e del brasiliano, come annunciato in un comunicato ufficiale del club. La sfida di San Siro contro l’Inter si disputerà il 25 novembre prossimo.

Ecco, dunque, il comunicato: “Il Real Madrid CF comunica che i nostri giocatori Casemiro e Hazard hanno dato risultati positivi nei test COVID-19 effettuati ieri venerdì mattina. Tutti gli altri giocatori e lo staff tecnico della prima squadra, nonché tutti i dipendenti del club che lavorano direttamente con loro, hanno dato esito negativo nel test effettuato ieri. Allo stesso modo, si conferma ancora una volta che tutti, ad eccezione di Casemiro e Hazard, hanno dato risultati negativi nei test antigeni effettuati questa mattina“.

