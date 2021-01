Bagni: “Ibra-Lukaku? Schermaglie, una volta in campo succedeva di tutto. Ma non parliamo di razzismo”

Però è stato un momento di tensione tra due fuoriclasse totalmente inimmaginabile.

“Soprattutto pensando a che tipo di persona è Lukaku, uno che fino all’altra sera credo di non aver mai visto arrabbiato. Però ci sta, quando qualcuno ti tocca le persone care è impossibile mantenere calma e lucidità. Ma credo che valga per tutti, non soltanto per i calciatori. Detto questo credo che quelle di Ibra fossero parole gettate al vento, dette per innervosire l’avversario. Hanno esagerato entrambi e sanno di aver sbagliato”.