Barella come Rivera, i giornali esaltano la prova in Nazionale: “Centrocampista totale”

Il centrocampista dell’Inter Nicolò Barella è stato grande protagonista nella gara di Nations League disputata ieri con la maglia della Nazionale contro l’Olanda. Il calciatore nerazzurro ha infatti lottato come un leone in mezzo al campo, servendo anche uno splendido assist per la rete azzurra segnata da Lorenzo Pellegrini.

I giornali hanno premiato la prestazione del giocatore, assegnando un voto positivo nelle pagelle pubblicate oggi:

TUTTOSPORT 8,5 – Fantastica la prova dell’interista, che non solo lotta come un gladiatore su ogni palla, ma inventa da trequartista per Pellegrini che pare colpita dal genio di Rivera

LA GAZZETTA DELLO SPORT 6,5 – L’assist per Pellegrini è da regista consumato. Mezzora da Barella tardelliano che illude, poi la stanchezza riaffiora e perde qualche contrasto. Ma non si arrende. Mai.

CORRIERE DELLO SPORT 6,5 – È duro dei contrasti, non ha paura di verticalizzare e manda in gol Pellegrini. Centrocampista totale.