Verratti elogia Barella: “Ogni volta che lo vedo diventa sempre più forte! E su Sensi…”

Il centrocampista del Paris Saint Germain Marco Verratti, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Polonia-Italia, ha parlato del centrocampo della nazionale azzurra, soffermandosi in particolar modo sui compagni di reparto Sensi e Barella.

Ecco le sue parole: “Penso che abbiamo un centrocampo fra i migliori in Europa, nonostante la giovane età lo stiamo dimostrando. Siamo felici di questo, dell’apporto di giocatori come Locatelli, per non parlare di Sensi e Barella poi: ogni volta che vedo Nicolò diventa più forte, sono davvero felice della competitività che si sta venendo a creare”.

